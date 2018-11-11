Выборы в ЛНР 2018: явка составила уже 43%

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-11T12:45:40+03:00

Явка на выборы в ЛНР очень высокая Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ЦИК Республики сообщил, что выборы в ЛНР 2018 проходят хорошо и продолжают набирать обороты. На 12:00 явка составила 43%

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К полудню выборы в ЛНР 2018 продолжают набирать обороты и собирать всё больше людей, желающих отдать свой голос за Главу и депутатов Народного Совета Республики. На 12:00 явка избирателей на участки составила 43%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Елена Кравченко.

— Центральная Избирательная Комиссия Луганской Народной Республики сообщает, что по состоянию на 12.00 на выборах главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики явка составляет 43% от общего числа избирателей Луганской Народной Республики,— сообщила Елена Кравченко.

Отметим, что исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник ожидает высокой явки на эти выборы и призывает всех жителей Республики сделать свой выбор.

Напомним, что по состоянию на 10:00 явка на выборы в обеих Народных Республиках Донбасса достигла 18%

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.