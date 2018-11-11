Выборы в ДНР 2018: Какие условия для выездного голосования?

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-11T11:12:56+03:00

До 18.00 11 ноября к избирателям, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, будет обеспечено выездное голосование на дому Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До 18.00 11 ноября к избирателям, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, будет обеспечено выездное голосование на дому

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До 18:00 воскресенья 11 ноября избирателям, которые в силу определенных обстоятельств, по состоянию здоровья, не могут самостоятельно прийти на избирательные участки, - обеспечена возможность для выездного голосования на дому. Об этом заявила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

- Мы облегчили эту процедуру. Для этого гражданам нужно сделать либо телефонный звонок в участковую избирательную комиссию, либо попросить соседа дойти до участковой комиссии и сообщить фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес человека, который просит выездное голосование. Вплоть дл 18:00 сегодняшнего дня эти заявляния принимают в участковой комиссии и члены комиссии выезжают по этим адресам для того, чтобы провести процедуру голосования, - рассказала председатель ЦИК ДНР.