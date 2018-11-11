Выборы в ДНР и ЛНР: Явка избирателей уже составляет 18 процентов

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-11T11:00:05+03:00

В ЦИК Республик Донбасса заявили, что к 10:00 свои голоса отдали 18 процентов избирателей

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По состоянию на 10:00 11 ноября явка избирателей на выборах Главы и депутатов Народного совета ДНР составила 18,6 %. Об этом сообщила в ходе брифинга - председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Также, к этому времени, явка избирателей на выборах Главы и депутатов Народного совета Луганской Народной Республики составила 18 процентов. Об этом сообщила глава центральной избирательной комиссии Республики Елена Кравченко.

- Центральная Избирательная Комиссия Луганской Народной Республики сообщает, что по состоянию на 10.00 на выборах главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики явка составляет 18 процентов от общего числа избирателей ЛНР, - заявила она.

Напомним, избирательные участки в Республиках Донбасса открылись в 8:00. Ио Главы ЛНР Леонид Пасечник и Врио Главы ДНР Денис Пушилин уже принял участие в голосовании.

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