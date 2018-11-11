По всей территории ДНР пропала сеть Vodafone

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-11T10:51:36+03:00

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В день выборов в Донецкой Народной Республике полностью пропала связь украинского мобильного оператора Vodafone. По предварительной оценке экспертов, была повреждена оптоволоконная линия связи между Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи Донецкой Народной Республик.

— По всей территории ДНР отсутствует сигнал украинского оператора Vodafone. Предварительно: повреждение оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском, — сообщили в пресс-службе Министерства связи Республики.

На данный момент проводятся работы по определению места повреждения, для проведения ремонтных работ и восстановления связи на территории Республики.

Напомним, что на минских переговорах16 октября этого года Украина дала свои гарантии на полноценные ремонтные работы линий связи, но так их и не выполнила.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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