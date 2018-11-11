Выборы в ДНР стартовали под саундтрек украинской артиллерии
Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 11 раз.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение.
Горловское направление: РПГ/СПГ – 2 раза (9 гранат); АГС – 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза, стрелковое оружие – 3 раза.
Донецкое направление: минометы 120 мм – 1 раз (2 мины); минометы 82 мм – 1 раз (2 мины); РПГ/ СПГ – 1 раз (3 гранаты); АГС – 2 раза (30 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 5 раз; стрелковое оружие – 5 раз.
Мариупольское направление: минометы 82 мм – 1 раз (3 мины); АГС – 1 раз (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.
В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, пос. шахты им. Гагарина), Донецк (Терминал, Вольво-центр), Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Ленинское, Саханка.
Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 111 единиц.
Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 85 единиц.