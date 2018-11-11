2018-11-11T10:33:57+03:00
Политика

Выборы в ДНР стартовали под саундтрек украинской артиллерии

Под огнем снова Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Саханка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 111 единиц. Фото: tsn.uaОбщее количество примененных ВСУ боеприпасов – 111 единиц. Фото: tsn.ua
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Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 11 раз.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение.

Горловское направление: РПГ/СПГ – 2 раза (9 гранат); АГС – 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза, стрелковое оружие – 3 раза.

Донецкое направление: минометы 120 мм – 1 раз (2 мины); минометы 82 мм – 1 раз (2 мины); РПГ/ СПГ – 1 раз (3 гранаты); АГС – 2 раза (30 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 5 раз; стрелковое оружие – 5 раз.

Мариупольское направление: минометы 82 мм – 1 раз (3 мины); АГС – 1 раз (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.

В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, пос. шахты им. Гагарина), Донецк (Терминал, Вольво-центр), Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Ленинское, Саханка.

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 111 единиц.

Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 85 единиц.

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