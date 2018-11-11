Дончане на выборах: наш народ не победить!

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-11T10:29:19+03:00

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С восьми утра на всей территории Донецкой Народной Республики идет голосование на выборах Главы и депутатов Народного совета. Уже тысячи жителей изъявили желание проголосовать за своего кандидата.

- Это новая страница нашей истории, - считает дончанка Галина Федоровна, которая пришла на голосование, несмотря на угрозы от Украины не выплачивать задолженность по пенсии. - Нас пытались, да и до сих пор пытаются, сломать. Бомбили нас разными снарядами, убивали нас. Но наш народ не победить.

Жители Республики считают, что выборы – это доказательство того, что здесь никакие не террористы, как их привыкли называть в незалежной, а обычные мирные жители.

- Пусть Украина, Америка, Европа и весь мир увидит, что жители Донбасса делают свой выбор самостоятельно. Над нами никто не стоит с автоматами. Может мировая общественность посмотрит на нас, признает выборы, и нас признает, - сказала жительница Ворошиловского района Светлана Кузьмина.

Предварительные итоги голосования станут известны в полночь. Их можно узнать в прямом эфире на нашем сайте.