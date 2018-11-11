Обстановку накануне выборов в ДНР 2018 отслеживал американский беспилотник

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-11T10:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе накануне выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, около 8 часов он курсировал возле Донбасса. При этом несколько раз подлетал на расстояние до 60 километров к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Американские стратегические беспилотники в последнее время регулярно совершают разведывательные полеты вблизи Донбасса и российских территорий. Так, в конце октября 2018 года RQ-4B Global Hawk совершил 11-часовой полет вдоль западных границ России. 21 октября сообщалось, что стратегический самолет ВВС США RC-135U провел разведку в акватории Баренцева моря рядом с Мурманской областью. Этот же самолет курсировал вдоль западных границ России 19 октября.

Минобороны России не раз призывало Пентагон прекратить подобные действия, на что американцы отвечали отказом.