2018-11-11T10:05:35+03:00
Политика

Иностранные массмедиа аккредитованы на выборы в ДНР

79 иностранных СМИ будут работать на избирательных участках Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Выборы в ДНР открыты для всех СМИ. Фото: vsluh.ruВыборы в ДНР открыты для всех СМИ. Фото: vsluh.ru
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Центральная избирательная комиссия ДНР аккредитовала на выборы порядка 200 средств массовой информации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦИК Республики.

-Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для работы на выборах порядка 200 средств массовой информации, в том числе 79 иностранных, — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что выборы освещают массмедиа РФ, Франции, Великобритании, Германии, Турции, Болгарии и других стран.

Напомним, что сегодня в Донецкой Народной Республике проходят выборы руководителя государства и депутатов парламента.

Никаких нарушений в работе участков пока зафиксировано не было, все они открылись чётко по расписанию в 08:00 утра. Голосование будет проходить исключительно на территории ДНР.

— Участков за рубежом не предусмотрено, как и за пределами ДНР, на подконтрольной Киеву территории. Мы не можем обеспечить безопасность на той территории Донбасса, поэтому выборы проходят только на территории Республики, — сказала глава ЦИК Ольга Позднякова.

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