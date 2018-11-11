2018-11-11T10:04:11+03:00
Политика

Диверсия во время выборов в ДНР: пострадала опорная сеть «Феникса»

Было затронуто оборудование опорной сети «Республиканского оператора связи»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Пострадала опорная сеть «Феникса»Пострадала опорная сеть «Феникса»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня утром в день выборов в результате диверсии было затронуто оборудование опорной сети государственного предприятия «Республиканский оператор связи». В министерстве связи Республики сообщили, что повреждена оптоволоконная магистраль в северо-восточной части Донецкой Народной Республики.

- Это привело к пропаданию сервисов у абонентов «Феникса» в Торезе и Снежном, - говорится в сообщении. - Сейчас проблема локализована, место обрыва определено, технические службы выдвинулись на место для проведения восстановительных работ.

Критических проблем с предоставлением сервисов нет, возможны кратковременные проблемы со связью в отдельных районах.

Также жители Республики периодически сообщают, что у них «лежит» связь украинского оператора «Водафон»

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