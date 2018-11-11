2018-11-11T10:06:22+03:00
Общество

Леонид Пасечник проголосовал на выборах в ЛНР 2018

Исполняющий обязанности Главы Республики отдал свой голос на выборах в ЛНР 2018 вместе с супругой на избирательном участке№53
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Луганске выборы в ЛНР 2018 набирают обороты. Свой голос уже отдал исполняющий обязанности Главы Республики Леонид Пасечник и его супруга. Они пришли на избирательный участок №53, который расположен в здании Луганского учебно-воспитательного комплекса № 50 имени Федорчука.

— Сегодня я проснулся с хорошим настроением. Это, конечно же, исторический момент. Сегодня весь Донбасс, и я в частности, реализовал свои права, предусмотренные конституцией ЛНР, проголосовал за нашу свободу и независимость, за мир, проголосовал за интеграцию с РФ. Уверен, что народ Донбасса, конечно же, должен определять свою судьбу сам, и никто не вправе нам мешать, — сказала Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что призывает всех жителей Республики воспользоваться сегодня, 11 ноября, своим конституционным правом и сделать тот выбор, который они считают правильным.

Напомним, что ровно в избирательный процесс продлится до 20:00.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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