2018-11-11T09:35:13+03:00
Политика

Пушилин проголосовал на выборах в ДНР

В Республике проходят выборы Главы и депутатов Народного совета ДНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: ДАНФото: ДАН
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Выборы в Донецкой Народной Республике продолжаются. На одном из участков свой голос за Главу и депутатов ДНР отдал и врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он приехал вместе с женой на избирательный участок №64, который находится в Куйбышевском районе столицы.

- Это очередной экзамен гражданской политической позиции, - сказал Денис Владимирович после того, как опустил свой бюллетень в урну. - Для нас абсолютно важно, какой курс мы поддерживаем или не поддерживаем. Надеемся на высокую явку. Мы голосуем за свое будущее.

Напомним, выборы в ДНР стартовали сегодня в 8:00. Желающие проголосовать смогут это сделать до 20:00. Всего в Республике работает 408 участков. Предварительные итоги голосования станут известны в полночь. Следите за происходящими событиями на нашем сайте.

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