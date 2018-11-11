2018-11-11T10:10:51+03:00
Общество

Выборы в ДНР 2018: голосование за пределами Республики не предусмотрено

В ЦИК сообщили, что выборы в ДНР 2018 пройдут только на территориях, подконтрольных Республике
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Донецке проходит первая пресс-конференция Главы Центральной избирательной комиссии Ольги Поздняковой с открытия избирательных участков на выборах в ДНР 2018. Никаких нарушений в работе участков пока зафиксировано не было, все они открылись чётко по расписанию - в восемь утра. Голосование будет проходить исключительно на территории ДНР.

— Участков за рубежом не предусмотрено, как и за пределами ДНР, на подконтрольной Киеву территории. Мы не можем обеспечить безопасность на той территории Донбасса, поэтому выборы проходят только на территории Республики, — сказала Ольга Позднякова.

Она подчеркнула, что подсчёт голосов избирателей, которые сделали свой выбор сегодня, 11 ноября, а также в период досрочных выборов, с 6 по 10 ноября, будет начат в 20:00. Предварительные результаты голосования озвучат в 12 часов ночи.

Напомним, что ровно в 08:00 в ДНР открылись все 408 избирательных участков. За ходом волеизъявления будут следить иностранные наблюдатели из 14 стран мира.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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