Выборы в ДНР 2018: Как стартовало голосование

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-11T09:22:40+03:00

«Комсомолка» отправилась на один из участков в центре Донецка

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Около участка номер 73 собралось несколько жителей. Здесь полиция и комендатура. Рядом расположилась продовольственная ярмарка. Примечательно, что по соседству со зданием этого участка находится офис ОБСЕ. Наблюдатели то и дело рассаживаются по служебным автомобилям и разъезжаются. Вероятно, они будут наблюдать за ходом голосования.

Выборы по всей территории ДНР стартовали ровно в 8:00.

- Уважаемые гости, избирательный участок открыт! – говорит мужчина, приоткрывший дверь участка. – Приглашаем всех вовнутрь для голосования.

Рядом с участком - ярмаркаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Избиратель регистрируется и ему выдают два бюллетеня. Один для выбора главы, другой – общественного движения.

Первой проголосовавшей женщине члены комиссии аплодировали.

- Первый голос есть! – говорят они. – С почином!

Избирателям выдают два бюллетеня: один для выбора Главы, второй - депутатов Народного советаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Люди не задерживаются надолго в кабинках. Они уже определенно знают напротив чьей фамилии ставить «галочку».

- Я пришла на выборы с приподнятым настроением, - говорит дончанка Юлия. – Надеюсь, что после выборов все у нас наладится, новый Глава подпишет договоренности, и мы будем жить в мире и согласии.