За ходом голосования в ДНР будут наблюдать представители 14 стран мира

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-11T09:03:56+03:00

Все 408 участков в Республике открылись ровно в 8.00

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11 ноября 2018 года, ровно в 8:00, на территории Донецкой Народной Республики началось голосование граждан на выборах Главы государства и выборах депутатов Народного Совета Республики. К работе приступили все 100% избирательных участков. На территории Донецкой Народной Республики их 408.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова так прокомментировала журналистам начало выборов 2018:

- Все участки полностью готовы. Списки избирателей подготовлены, бюллетени в участковые избирательные комиссии переданы в необходимом объеме. На каждом из участков организованы постоянные дежурства медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, работников МЧС ДНР.

При проведении выборов соблюдается принцип равенства и тайного голосования, а для тех, кто не может в силу определенных возможностей здоровья посетить участки, предусмотрена процедура выездного голосования.

Военнослужащие Республики, а также граждане, которые по уважительным причинам не смогли бы прибыть на избирательный участок 11 ноября, приняли участие в досрочном голосовании. На каждом участке установлено достаточное количество кабинок для голосования.

За ходом голосования будут наблюдать представители 14 государств мира: Российской Федерации, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии и Южной Осетии.

Автобусы с наблюдателями и журналистами поехали по участкам Республики из центра Донецка в 9.00.