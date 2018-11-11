За ходом голосования в ДНР будут наблюдать представители 14 стран мира
11 ноября 2018 года, ровно в 8:00, на территории Донецкой Народной Республики началось голосование граждан на выборах Главы государства и выборах депутатов Народного Совета Республики. К работе приступили все 100% избирательных участков. На территории Донецкой Народной Республики их 408.
Председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова так прокомментировала журналистам начало выборов 2018:
- Все участки полностью готовы. Списки избирателей подготовлены, бюллетени в участковые избирательные комиссии переданы в необходимом объеме. На каждом из участков организованы постоянные дежурства медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, работников МЧС ДНР.
При проведении выборов соблюдается принцип равенства и тайного голосования, а для тех, кто не может в силу определенных возможностей здоровья посетить участки, предусмотрена процедура выездного голосования.
Военнослужащие Республики, а также граждане, которые по уважительным причинам не смогли бы прибыть на избирательный участок 11 ноября, приняли участие в досрочном голосовании. На каждом участке установлено достаточное количество кабинок для голосования.
За ходом голосования будут наблюдать представители 14 государств мира: Российской Федерации, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии и Южной Осетии.
Автобусы с наблюдателями и журналистами поехали по участкам Республики из центра Донецка в 9.00.