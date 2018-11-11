Обстрелы в ЛНР: ВСУ нанесли удар по н.п. Желобок и Золотое-5

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-11T08:57:31+03:00

Украинская армия продолжает постоянные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

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Вооружённые силы Украины не собираются останавливать обстрелы в ЛНР. Вчера, 10 ноября, под огонь попали населённые пункты Желобок и Золотое-5. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным за минувшие сутки Вооружённые формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по территории населённых пунктов Желобок и Золотое-5, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Золотое-5 подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков в 13:20. По нему выпустили 4 снаряда из БМП-1. Желобок обстреляли вечером, в 21:05, из миномётов калибром 82 миллиметра. По населённому пункту выпустили 7 мин из этого оружия.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, сутками ранее, 9 ноября, Вооружённые силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Желобок, Донецкий, Логвиново и Лозовое.