2018-11-11T08:11:51+03:00
Политика

В ДНР стартовало голосование на выборах

«Комсомолка» отправилась на один из участков
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Ровно в восемь утра стартовало голосование на выборах Главы и депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики. С одного из избирательных участков передаёт наш корреспондент.

- Решил приехать пораньше - думал, что потом очередь скопится. Ехал из Ленинского района, потому что здесь прописан, - говорит дончанин Сергей Нестеренко. - На выборы пришел потому, что считаю это своим долгом. Я думаю, что все должны участвовать в голосовании.

Первые бюллетени оказываются в урне – голоса уходят в зачет кандидатам. Всё проходит без нарушений, следят за этим пристально.

- Нам нужно продолжать отстаивать свободу, - говорит дончанка Елена Сергеева. – Выборами мы подтвердим свое существование, и может тогда Россия примет нас. Донбасс искренне ждет этого.

Голосование продлится до 20:00. Предварительные итоги выборов станут известны в полночь. Следите за ходом событий на нашем сайте.

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