2018-11-10T17:12:35+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: Украинские военнослужащие под Донецком ограбили магазин и подорвались на собственной мине

Так бойцы ВСУ «отметили» предстоящую ротацию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

К северу от Донецка двое военнослужащих 92-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения по случаю предстоящего ухода с передовой подорвались на собственной мине. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- С 8 на 9 ноября при распитии алкоголя в подразделении 92-й бригады боевики решили продолжить отмечать предстоящее убытие с передовой, для этого отправили двух бойцов за дополнительной порцией алкоголя в Верхнеторецкое. По возвращению боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине. В результате один военнослужащий погиб, второй получил тяжелые ранения При этом, как стало известно позднее, боевики алкоголь не купили, а под угрозой применения оружия ограбили магазин, - рассказал Безсонов.

По разведданным, командиры среднего звена ВСУ неоднократно заявляли о бессмысленности ведения боевых действий на Донбассе, в результате которых страдает мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Это гражданская война на территории Украины наносит непоправимый ущерб мирным гражданам по обе стороны линии разграничения.

- У нас одна история и вместе мы можем построить наше будущее. В этой связи мы обращаемся к командирам ВСУ, если вы не забыли об офицерской чести, то 11 ноября 2018 года проявите человечность и со стороны своих подразделений обеспечите соблюдение режима прекращения огня для свободного волеизъявления гражданами Донбасса, - сказал Безсонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстрелы ДНР: Украинские снаряды и мины разрывались на территории девяти городов и сел
В Донецке выступят Дмитрий Колдун и Юлия Михальчик
Годовщина образования 1-го Донецкого армейского корпуса: Поздравление Дениса Пушилина
«С Россией в сердце» 11 ноября 2018: файер-шоу, мотофристайл от «Ночных волков», а на закуску – фейерверк
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 22 раза нарушили «перемирие»
Есть рекорд! Луганские каратисты привезли из России 84 медали
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Выборы в ДНР 2018: Наступил «День тишины»
Взрыв в центре Донецка 9 ноября: неизвестный выстрелил из огнемёта «Шмель»
МГБ ДНР: В ведомстве есть информация о провокациях украинских спецслужб и срыве выборов
Выборы в ДНР 2018: порядок будут обеспечивать более 1 300 правоохранителей
Кадетскому корпусу в Донецке присвоено имя Александра Захарченко