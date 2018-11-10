Небоевые потери ВСУ: Украинские военнослужащие под Донецком ограбили магазин и подорвались на собственной мине

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-10T17:12:35+03:00

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К северу от Донецка двое военнослужащих 92-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения по случаю предстоящего ухода с передовой подорвались на собственной мине. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- С 8 на 9 ноября при распитии алкоголя в подразделении 92-й бригады боевики решили продолжить отмечать предстоящее убытие с передовой, для этого отправили двух бойцов за дополнительной порцией алкоголя в Верхнеторецкое. По возвращению боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине. В результате один военнослужащий погиб, второй получил тяжелые ранения При этом, как стало известно позднее, боевики алкоголь не купили, а под угрозой применения оружия ограбили магазин, - рассказал Безсонов.

По разведданным, командиры среднего звена ВСУ неоднократно заявляли о бессмысленности ведения боевых действий на Донбассе, в результате которых страдает мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Это гражданская война на территории Украины наносит непоправимый ущерб мирным гражданам по обе стороны линии разграничения.

- У нас одна история и вместе мы можем построить наше будущее. В этой связи мы обращаемся к командирам ВСУ, если вы не забыли об офицерской чести, то 11 ноября 2018 года проявите человечность и со стороны своих подразделений обеспечите соблюдение режима прекращения огня для свободного волеизъявления гражданами Донбасса, - сказал Безсонов.