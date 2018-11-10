Обстрелы ДНР: Украинские снаряды и мины разрывались на территории девяти городов и сел
ВСУ за прошедшие сутки двадцать два раза нарушили режим преращения, обстреляв девять городов и сел ДНР. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.
- На Донецком направлении с позиций 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием Кокорева и Марченко, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием Иванова подверглись обстрелам с применением 152-мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, зенитных орудий, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Спартак, Крутая Балка, Ясиноватая, Александровка, Жабичево, Трудовские и район бывшей воздушной гавани Донецка, - сказал Даниил Безсонов.
На Мариупольском направлении каратели 79-й десантно-штурмовой бригады по приказу Курача подвергли обстрелам районы Ленинское и Саханка с использованием минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего по территории Республики ВСУ выпустили более тридцати снарядов и мин. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.