Обстрелы ДНР: Украинские снаряды и мины разрывались на территории девяти городов и сел

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-10T15:31:29+03:00

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ВСУ за прошедшие сутки двадцать два раза нарушили режим преращения, обстреляв девять городов и сел ДНР. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- На Донецком направлении с позиций 92-й и 28-й механизированных бригад под командованием Кокорева и Марченко, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием Иванова подверглись обстрелам с применением 152-мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, зенитных орудий, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Спартак, Крутая Балка, Ясиноватая, Александровка, Жабичево, Трудовские и район бывшей воздушной гавани Донецка, - сказал Даниил Безсонов.

На Мариупольском направлении каратели 79-й десантно-штурмовой бригады по приказу Курача подвергли обстрелам районы Ленинское и Саханка с использованием минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего по территории Республики ВСУ выпустили более тридцати снарядов и мин. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.