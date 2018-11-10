В Донецке выступят Дмитрий Колдун и Юлия Михальчик

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-10T17:00:10+03:00

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11 ноября на площади Ленина состоится концерт белорусского певца Дмитрия Колдуна и российской певицы Юлии Михальчик. Об этом сообщили в Фонде «Единый Донбасс».

- Концерт популярных исполнителей Дмитрия Колдуна и Юлии Михальчик при содействии Русского центра начнется в 20:00, - уточнили в «Едином Донбассе».

На него пригласили и жителей подконтрольного Киеву Донбасса.

Отметим, что Дмитрий Колдун представлял Белоруссию на Евровидении 2007 года с песней «Work Your Magic», заняв шестое место. Это - лучший результат Белоруссии за все время участия в конкурсе.