2018-11-10T17:00:00+03:00
Политика

Годовщина образования 1-го Донецкого армейского корпуса: Поздравление Дениса Пушилина

Врио Главы ДНР пожелал бойцам и командирам корпуса, а также их семьям здоровья, счастья, мира и скорой победы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Врио Главы ДНР Денис Пушилин в преддверии четвертой годовщины образования 1-го Донецкого армейского корпуса Народной милиции Республики обратился с поздравлением к военнослужащим.

- От всего сердца поздравляю вас с Днем образования 1-го Донецкого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики! – говорится в поздравлении. - Бойцы прославленного корпуса олицетворяют силу и мощь Донбасса, являются примером подлинной доблести, героизма и отваги.

Ценой неимоверных усилий вам удалось отстоять Донецк, столицу нашего молодого государства, нанести поражение врагу, защитить завоевания народа.

Вы бесстрашно сражались за свободу и независимость Республики, одерживая блестящие победы в кровопролитных боях за Саур-Могилу и Снежное, Дебальцево и Шахтерск. В жестоких схватках с украинскими карателями вы доказали: волю нашего народа не дано сломить никому. И об этом будет помнить каждый, кто ступит с оружием на нашу землю.

В этот торжественный день от имени граждан Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю бойцам и командирам корпуса благодарность за храбрость, высочайшее воинское искусство, за то, что защитили Родину!

В заключение Пушилин пожелал бойцам и командирам корпуса, а также их семьям здоровья, счастья, мира, успехов и скорой победы.

1-й Донецкий армейский корпус был создан 12 ноября 2014 года.

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