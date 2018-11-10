Годовщина образования 1-го Донецкого армейского корпуса: Поздравление Дениса Пушилина
Врио Главы ДНР Денис Пушилин в преддверии четвертой годовщины образования 1-го Донецкого армейского корпуса Народной милиции Республики обратился с поздравлением к военнослужащим.
- От всего сердца поздравляю вас с Днем образования 1-го Донецкого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики! – говорится в поздравлении. - Бойцы прославленного корпуса олицетворяют силу и мощь Донбасса, являются примером подлинной доблести, героизма и отваги.
Ценой неимоверных усилий вам удалось отстоять Донецк, столицу нашего молодого государства, нанести поражение врагу, защитить завоевания народа.
Вы бесстрашно сражались за свободу и независимость Республики, одерживая блестящие победы в кровопролитных боях за Саур-Могилу и Снежное, Дебальцево и Шахтерск. В жестоких схватках с украинскими карателями вы доказали: волю нашего народа не дано сломить никому. И об этом будет помнить каждый, кто ступит с оружием на нашу землю.
В этот торжественный день от имени граждан Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю бойцам и командирам корпуса благодарность за храбрость, высочайшее воинское искусство, за то, что защитили Родину!
В заключение Пушилин пожелал бойцам и командирам корпуса, а также их семьям здоровья, счастья, мира, успехов и скорой победы.
1-й Донецкий армейский корпус был создан 12 ноября 2014 года.