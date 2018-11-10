2018-11-10T16:59:49+03:00
Политика

«С Россией в сердце» 11 ноября 2018: файер-шоу, мотофристайл от «Ночных волков», а на закуску – фейерверк

Праздник «С Россией в сердце» посвящен дню выборов Главы и депутатов Народного Совета ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Праздник в ЛНР. Фото: ВКонтакте/ЛуганскПраздник в ЛНР. Фото: ВКонтакте/Луганск
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Праздничное мероприятие «С Россией в сердце», посвященное дню выборов Главы и депутатов Народного Совета ЛНР, 11 ноября состоится на площади перед Луганским академическим русским драмтеатром имени Павла Луспекаева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи Республики.

- С 18.00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов Луганска, – сказали в министерстве. - Затем зрители увидят файер-шоу и мотофристайл в исполнении мотоклуба «Ночные волки» и команды Московского байк-центра.

Еще всех пришедших на площадь ожидает концертная программа популярных российских рок-групп «Декабрь» и «Смысловые галлюцинации», после которой состоится праздничный фейерверк.

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