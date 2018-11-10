Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 22 раза нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-10T10:12:42+03:00

В СЦКК рассказали, что ВСУ выпустили по ДНР 85 боеприпасов

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ВСУ за прошедшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 85 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Под обстрелами ВСУ оказались район бывшего аэропорта («Вольво-Центр»), Спартак, поселки шахты Трудовская, Александровка и Жабичево, Ясиноватая, Крутая Балка, Ленинское и Саханка, - рассказал Якубов.

ВСУ применяли гаубицы калибром 152 миллиметра, 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, что за предыдущие сутки ВСУ 19 раз нарушили «перемирие», выпустив по ДНР почти 299 боеприпасов.