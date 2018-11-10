2018-11-10T16:59:32+03:00
Политика

Есть рекорд! Луганские каратисты привезли из России 84 медали

В состязаниях участвовали более 450 спортсменов из России, Таджикистана, Узбекистана, Израиля, ДНР и ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В течение двух дней некоторым спортсмены выходили на татами более десяти раз. Фото: ВКонтакте/ЛуганскВ течение двух дней некоторым спортсмены выходили на татами более десяти раз. Фото: ВКонтакте/Луганск
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Луганские спортсмены завоевали 84 медали на Всероссийских соревнованиях по традиционному фудокан каратэ-до «Мемориал Мераби Окуджава-2018», которые прошли 27 и 28 октября в Тольятти Самарской области России. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи.

Участие в состязаниях приняли более 450 спортсменов из России, Таджикистана, Узбекистана, Израиля и Донецкой Народной Республики. Луганскую Народную Республику представляли 38 спортсменов.

- В течение двух дней соревнований некоторым спортсменам приходилось выходить на татами более десяти раз, потому что они участвовали в шести разделах соревнований, – сказали в министерстве.

По результатам соревнований представители ЛНР завоевали 31 золотую, 29 серебряных и 24 бронзовых медали.

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