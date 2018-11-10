Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-10T08:50:13+03:00

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка Донецкий, сел Желобок, Лозовое и Логвиново.

Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.