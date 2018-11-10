2018-11-10T08:50:13+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

Обстрелам ВСУ подверглись Донецкий, Желобок, Лозовое и Логвиново
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Фото: sprotyv.infoУкраинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Фото: sprotyv.info
Изменить размер текста:

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка Донецкий, сел Желобок, Лозовое и Логвиново.

Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«С Россией в сердце» 11 ноября 2018: файер-шоу, мотофристайл от «Ночных волков», а на закуску – фейерверк
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 22 раза нарушили «перемирие»
Есть рекорд! Луганские каратисты привезли из России 84 медали
Выборы в ДНР 2018: Наступил «День тишины»
Взрыв в центре Донецка 9 ноября: неизвестный выстрелил из огнемёта «Шмель»
МГБ ДНР: В ведомстве есть информация о провокациях украинских спецслужб и срыве выборов
Выборы в ДНР 2018: порядок будут обеспечивать более 1 300 правоохранителей
Кадетскому корпусу в Донецке присвоено имя Александра Захарченко
В ДНР отменили лицензирование риелторов и таксистов
Сегодня на ДМЗ после капитального ремонта запустили доменную печь
Накануне выборов Украина ударила по Донецку из гаубиц
Тарифы на отопление в Киеве в восемь раз выше, чем в ЛНР
Стратегически важный мост в Енакиево, повреждённый обстрелами, вновь открыт
Украина готовит провокацию в Азовском море
Кадровые изменения в ДНР: Пушилин снял с должности двух заместителей Министра доходов и сборов
Украинских вояк за пьянство сажают в карцер на двое суток
Один военнослужащий ВСУ погиб, извлекая ящик с боеприпасами из земли
Украина продолжает нарушать Минские договорённости, применяя беспилотники
За минувшую неделю украинские силовики 116 раз нарушили режим тишины в ДНР
В ДНР будут оказывать поддержку предпринимателям
На Шахтёрской птицефабрике не исключены кардинальные решения после аудита
В ЛНР стартовали досрочные выборы 2018
Признание? США ввели санкции против МГБ ЛНР
В Горловке завершены кровельные работы на домах, которые летом пострадали от урагана
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Украина готовит провокации на Мариупольском направлении
Обстрелы в ДНР: по Республики выпустили более 270 боеприпасов
Обстрелы в ЛНР: мирный житель Золотого-5 погиб в результате обстрела
Правоохранители предотвратили подрыв ЛЭП в Старобешево