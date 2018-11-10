2018-11-10T16:59:10+03:00
Политика

Выборы в ДНР 2018: Наступил «День тишины»

Агитировать за кандидатов можно было с 11 октября 2018 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Остаются сутки до дня голосованияОстаются сутки до дня голосования
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В Донецкой Народной Республике наступил «День тишины». Остаются сутки до дня голосования на выборах Главы ДНР и депутатов Народного Совета. Любая агитация сейчас считается незаконной и влечет за собой последствия для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она проводится.

Напомним: в ДНР предвыборная агитация для всех участников процесса началась 11 октября 2018 года. Выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета пройдут уже завтра. За ходом голосования будут следить 48 международных наблюдателей из Российской Федерации, Абхазии, Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Турции, Финляндии, Франции, Чили и Южной Осетии.

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