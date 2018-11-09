2018-11-09T22:30:55+03:00
Происшествия

Взрыв в центре Донецка 9 ноября: неизвестный выстрелил и огнемёта «Шмель»

Первые подробности того, почему прогремел врыв в центре Донецка 9 ноября, уже стали поступать
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта 5.uaФОТО: архив сайта 5.ua
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Мощный взрыв в центре Донецка 9 ноября услышали многие жители Розы Люксембург. Громкий хлопок разнёсся по вечерним улицам около половины седьмого, а после всё стихло. Ни сирен скорой помощи, ни воя милицейских машин. Жители Розы Люксембург рассказывают, что у них в домах зазвенели стёкла, а те немногие, кто был на улице, присели. Первая мысль – опять прилёты, опять что-то тяжёлое. источники DNR LIVE успокаивают: ВСУ по центру города в этот вечер не стреляли.

— В 18:30 в здание по ул. Роза Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из огнемета «Шмель», — сообщил деловой портал DNR LIVE.

По данным источника, здание было пустое, поэтому жертв удалось избежать. Сейчас место происшествие оцепленно полицией, ведутся следственные действия.

Жители Донецка тут же кинулись выяснять, что это за здание такое. Оказалось, что в доме №54 по улице Розы Люксембург находится или находилась Донецкий Научный центр. Функционирует ли он до сих пор пока не известно, как и подробности произошедшего.

Напомним, сегодня украинская армия обстреляла Донецк из гаубиц. Под огонь попал район аэропорта.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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