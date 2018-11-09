МГБ ДНР: В ведомстве есть информация о провокациях украинских спецслужб и срыве выборов

СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-09T19:24:07+03:00

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МГБ ДНР располагает достоверной информацией о подготовке украинскими спецслужбами провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике и срыв выборов Главы и депутатов Народного совета ДНР.

Об этом сообщает ведомство 9 ноября.

Эти акции направлены на вброс неправдимой информации в Республику.

"Спецслужбы Украины планируют использовать рассылку подложных сообщений через Интернет-мессенджер «Viber», электронных писем с подменой отправителя на электронные адреса министерств и ведомств ДНР с поддельными приказами и распоряжениями, а также заявления и тематические статьи в СМИ и социальных сетях со ссылками на официальных лиц ДНР о том, что выборы в Республике якобы переносятся или отменяются.

Напоминаем, что вся заслуживающая доверия информация содержится исключительно на официальных медиа-ресурсах ДНР", - заявляют в ведомстве.

Украинская сторона планирует применение различных методов запугивания всех участников избирательного процесса, цинично делая акцент на песионеров ДНР. Спецслужбы угрожают им привлечением к уголовной ответственности на Украине. Это больной вопрос для многих пенсионеров - добиться выплаты заслуженных пенсий в незалежной и так было для них крайне сложно. А ездить за ней через блокпосты - и подавно.

В МГБ ДНР акцентируют внимание, что эти угрозы абсолютно беспочвенны, и будут направленны исключительно на срыв предстоящих выборов, так как оснований к применению процессуальных мер за принятие участия в голосовании нет.

"Обращаем внимание международных правозащитных организаций на антидемократические действия киевского режима, и просим дать адекватную оценку преступным усилиям киевской стороны, направленным на срыв избирательных процессов в Республике", - сказано в сообщение МГБ.

Напомним, выборы в ДНР назначены на 11 ноября. Республика полностью к ним готова.