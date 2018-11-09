2018-11-09T19:24:07+03:00
Политика

МГБ ДНР: В ведомстве есть информация о провокациях украинских спецслужб и срыве выборов

Спецслужбы незалежной будут использовать «Viber», соцсети и электронную почту
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Украинская сторона планирует применение различных методов запугивания всех участников избирательного процесса, цинично делая акцент на песионеров ДНР. ФОТО: ВКонтактеУкраинская сторона планирует применение различных методов запугивания всех участников избирательного процесса, цинично делая акцент на песионеров ДНР. ФОТО: ВКонтакте
Изменить размер текста:

МГБ ДНР располагает достоверной информацией о подготовке украинскими спецслужбами провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике и срыв выборов Главы и депутатов Народного совета ДНР.

Об этом сообщает ведомство 9 ноября.

Эти акции направлены на вброс неправдимой информации в Республику.

"Спецслужбы Украины планируют использовать рассылку подложных сообщений через Интернет-мессенджер «Viber», электронных писем с подменой отправителя на электронные адреса министерств и ведомств ДНР с поддельными приказами и распоряжениями, а также заявления и тематические статьи в СМИ и социальных сетях со ссылками на официальных лиц ДНР о том, что выборы в Республике якобы переносятся или отменяются.

Напоминаем, что вся заслуживающая доверия информация содержится исключительно на официальных медиа-ресурсах ДНР", - заявляют в ведомстве.

Украинская сторона планирует применение различных методов запугивания всех участников избирательного процесса, цинично делая акцент на песионеров ДНР. Спецслужбы угрожают им привлечением к уголовной ответственности на Украине. Это больной вопрос для многих пенсионеров - добиться выплаты заслуженных пенсий в незалежной и так было для них крайне сложно. А ездить за ней через блокпосты - и подавно.

В МГБ ДНР акцентируют внимание, что эти угрозы абсолютно беспочвенны, и будут направленны исключительно на срыв предстоящих выборов, так как оснований к применению процессуальных мер за принятие участия в голосовании нет.

"Обращаем внимание международных правозащитных организаций на антидемократические действия киевского режима, и просим дать адекватную оценку преступным усилиям киевской стороны, направленным на срыв избирательных процессов в Республике", - сказано в сообщение МГБ.

Напомним, выборы в ДНР назначены на 11 ноября. Республика полностью к ним готова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выборы в ДНР 2018: порядок будут обеспечивать более 1 300 правоохранителей
Кадетскому корпусу в Донецке присвоено имя Александра Захарченко
В ДНР отменили лицензирование риелторов и таксистов
Сегодня на ДМЗ после капитального ремонта запустили доменную печь
Накануне выборов Украина ударила по Донецку из гаубиц
Тарифы на отопление в Киеве в восемь раз выше, чем в ЛНР
Стратегически важный мост в Енакиево, повреждённый обстрелами, вновь открыт
Украина готовит провокацию в Азовском море
Кадровые изменения в ДНР: Пушилин снял с должности двух заместителей Министра доходов и сборов
Украинских вояк за пьянство сажают в карцер на двое суток
Один военнослужащий ВСУ погиб, извлекая ящик с боеприпасами из земли
Украина продолжает нарушать Минские договорённости, применяя беспилотники
За минувшую неделю украинские силовики 116 раз нарушили режим тишины в ДНР
В ДНР будут оказывать поддержку предпринимателям
На Шахтёрской птицефабрике не исключены кардинальные решения после аудита
В ЛНР стартовали досрочные выборы 2018
Признание? США ввели санкции против МГБ ЛНР
В Горловке завершены кровельные работы на домах, которые летом пострадали от урагана
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Украина готовит провокации на Мариупольском направлении
Обстрелы в ДНР: по Республики выпустили более 270 боеприпасов
Обстрелы в ЛНР: мирный житель Золотого-5 погиб в результате обстрела
Правоохранители предотвратили подрыв ЛЭП в Старобешево