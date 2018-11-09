Выборы в ДНР 2018: порядок будут обеспечивать более 1 300 правоохранителей

СЕГОДНЯ 19:05 2018-11-09T19:05:47+03:00

Правоохранители будут обеспечивать порядок на избирательных участках, а также при выезде избирательных комиссий для проведения голосования вне участка на выборах в ДНР 2018

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Сотрудники полиции обеспечат безопасные выборы в ДНР 2018. Они будут обеспечивать порядок при волеизъявлении граждан на избирательных участках, а также за их пределами. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках будет задействовано более 800 сотрудников полиции, а для обеспечения безопасности выездных избирательных комиссий будет дополнительно задействовано более 500 полицейских, — сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Кроме того, сотрудники полиции будут усиленно патрулировать дороги и населённые пункты Донецкой Народной Республики и обеспечивать порядок и безопасность во время всех массовых мероприятий в ДНР.

Напомним, что выборы Главы и депутатов Народного Совета Республики пройдут с 08:00 утра до 20:00 вечера 11 ноября.