Выборы в ДНР 2018: порядок будут обеспечивать более 1 300 правоохранителей
Сотрудники полиции обеспечат безопасные выборы в ДНР 2018. Они будут обеспечивать порядок при волеизъявлении граждан на избирательных участках, а также за их пределами. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.
— Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках будет задействовано более 800 сотрудников полиции, а для обеспечения безопасности выездных избирательных комиссий будет дополнительно задействовано более 500 полицейских, — сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
Кроме того, сотрудники полиции будут усиленно патрулировать дороги и населённые пункты Донецкой Народной Республики и обеспечивать порядок и безопасность во время всех массовых мероприятий в ДНР.
Напомним, что выборы Главы и депутатов Народного Совета Республики пройдут с 08:00 утра до 20:00 вечера 11 ноября.