В ДНР отменили лицензирование риелторов и таксистов

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-09T18:23:14+03:00

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Сегодня, 9 ноября, в Донецке состоялось заседание Народного Совета, на котором было принято решение об отмене лицензирование таксистов и риелторов. Были внесены изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики, регулирующие отношения в сфере перевозок на такси».

— Учитывая процесс формирования рынка недвижимости в ДНР, лицензирование указанного вида хозяйственной деятельности в настоящее время представляется нецелесообразным, — разъяснил законопроект в ходе своего доклада и.о. представителя Главы ДНР в Народном Совете Олег Ванин.

Он подчеркнул, что лицензирование влияет на повышение цен на услуги риелторов.

Между тем для внутренних перевозок будет упрощена система получения разрешений на соответствующий вид перевозок. Теперь работу с разрешительными документами будут вести органы местного самоуправления.

Напомним, что закон о необходимости обязательного лицензирования риелторских услуг был принят 11 августа 2017 года.