2018-11-09T18:12:57+03:00
Политика

Накануне выборов Украина ударила по Донецку из гаубиц

В зоне обстрела оказался район донецкого аэропорта
Никита МАКАРЕНКОВЦесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта news.pnФОТО: архив сайта news.pn
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Накануне выборов в ДНР украиснкие военные открыли огонь по Донецку из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В район донецкого аэропорта прилетели снаряды из гаубиц калибром 152 миллиметра. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

- Сегодня в 16:30 ВСУ с направления населенного пункта Пески выпустили по «Вольво-центру» четыре снаряда из 152 мм гаубицы, также применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение, - заявили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Информация о повреждениях и жертвах в результате этого обстрела не поступала.

Представительство Республики в СЦКК и в переговорном процессе сообщает, что в 16:50 украинские силовики обстреляли посёлок Жабичево из миномётов калибром 82 миллиметра.

Напомним, ранее в ДНР заявляли о том, что спецслужбы Украины готовятся к применению химического оружия против мирного населения Донбасса.

- Подразделения ВСУ, дислоцирующиеся вблизи населенных пунктов, в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ защиты, - заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По мнению оперативного командования ДНР, такие действия Украины направлены на срыв выборов в Республиках Донбасса.

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