Стратегически важный мост в Енакиево, повреждённый обстрелами, вновь открыт

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-09T16:39:32+03:00

Мост, соединяющий Енакиево и Углегорск, фактически связывает Донецк с рядом городов ДНР и ЛНР

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Сегодня, 9 ноября, в районе Енакиево вновь был открыт мост на автодороге М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино». Он был разрушен в ходе активных боевых действий в 2014 годы и теперь снова введён в эксплуатацию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин, который лично присутствовал на открытии моста.

— Введение в эксплуатацию путепровода – большое достояние. Это не такое грандиозное сооружение, но это очень важный отрезок пути, который позволяет улучшить передвижение граждан, позволяет повысить уровень безопасности, увеличить транспортный поток и грузоперевозки, — сказал Денис Пушилин.

Этот мост, соединяющий Енакиево и Углегорск, фактически связывает Донецк с рядом городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, что ремонтные работы были начаты около полугода назад.