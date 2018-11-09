2018-11-09T15:32:06+03:00
Политика

Украинских вояк за пьянство сажают в карцер на двое суток

Провинившихся на двое суток отправляют в одиночный карцер и «отрезвляют» холодной водой
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Морально-психологическое состояние украинских силовиков остаётся на предельно низком уровне, в рядках Вооружённых сил Украины продолжает процветать пьянство и употребление различных наркотических средств. В связи с этим, командование бригад украинской армии придумало способ улучшить дисциплину бойцов. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— По приказу командира бригады, боевики, уличённые в употреблении алкогольных или наркотических веществ, помещаются в одиночный карцер сроком на двое суток, где их «отрезвляют» ледяной водой, — рассказал Эдуард Басурин.

За каждое повторное нарушение дисциплины, срок наказания увеличивается на двое суток.

Сами военнослужащие такими дисциплинарными мерами недовольно, поэтому продолжают дезертировать из украинской армии.

Напомним, что Народная милиция ДНР неоднократно отмечала низкое психологическое состояние военнослужащие Украины, а также злоупотребление силовиками ВСУ алкоголем и наркотическими веществами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один военнослужащий ВСУ погиб, извлекая ящик с боеприпасами из земли
Украина продолжает нарушать Минские договорённости, применяя беспилотники
За минувшую неделю украинские силовики 116 раз нарушили режим тишины в ДНР
В ДНР будут оказывать поддержку предпринимателям
На Шахтёрской птицефабрике не исключены кардинальные решения после аудита
В ЛНР стартовали досрочные выборы 2018
Признание? США ввели санкции против МГБ ЛНР
В Горловке завершены кровельные работы на домах, которые летом пострадали от урагана
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Украина готовит провокации на Мариупольском направлении
Обстрелы в ДНР: по Республики выпустили более 270 боеприпасов
Обстрелы в ЛНР: мирный житель Золотого-5 погиб в результате обстрела
Правоохранители предотвратили подрыв ЛЭП в Старобешево