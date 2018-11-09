Украинских вояк за пьянство сажают в карцер на двое суток

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-09T15:32:06+03:00

Провинившихся на двое суток отправляют в одиночный карцер и «отрезвляют» холодной водой

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Морально-психологическое состояние украинских силовиков остаётся на предельно низком уровне, в рядках Вооружённых сил Украины продолжает процветать пьянство и употребление различных наркотических средств. В связи с этим, командование бригад украинской армии придумало способ улучшить дисциплину бойцов. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— По приказу командира бригады, боевики, уличённые в употреблении алкогольных или наркотических веществ, помещаются в одиночный карцер сроком на двое суток, где их «отрезвляют» ледяной водой, — рассказал Эдуард Басурин.

За каждое повторное нарушение дисциплины, срок наказания увеличивается на двое суток.

Сами военнослужащие такими дисциплинарными мерами недовольно, поэтому продолжают дезертировать из украинской армии.

Напомним, что Народная милиция ДНР неоднократно отмечала низкое психологическое состояние военнослужащие Украины, а также злоупотребление силовиками ВСУ алкоголем и наркотическими веществами.