Один военнослужащий ВСУ погиб, извлекая ящик с боеприпасами из земли

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-09T14:52:32+03:00

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Небоевые потери украинской армии на передовой продолжают расти. Так, за прошедшую неделю трое украинских силовиков погибли, один получил ранение. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— 8 ноября текущего года на позициях ВСУ, в районе населённого пункта Пищевик, во время оборудования позиций, боевики раскопали тайник из нескольких ящиков с боеприпасами, в которых находились патроны и выстрелы к РПГ. При попытке извлечь один из ящиков произошёл взрыв, в результате которого один боевик 79-й бригады ВСУ сержант Колос погиб, ещё один – получил контузию, — сообщил Эдуард Басурин.

Кроме того, в районе населённого пункта Старогнатовка двое военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета.

Напомним, что разведка Народной милиции ДНР постоянно фиксирует небоевые потери в рядах украинских силовиков.