2018-11-09T14:33:28+03:00
Политика

Украина продолжает нарушать Минские договорённости, применяя беспилотники

Наибольшая их активность зафиксирована на Донецком направлении, где средства ПВО НМ ДНР продолжают из сбивать
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта vpk.nameФОТО: архив сайта vpk.name
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю силами противовоздушной обороны Народной милиции Донецкой Народной Республики было уничтожено три беспилотных летательных аппарата украинской армии. Наибольшая активность украинских беспилотников отмечена на Донецком направлении. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Наибольшая активность полётов отмечается на Донецком направлении. За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР уничтожены три беспилотных летательных аппарата противника, — рассказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что два беспилотника были уничтожены в районе населённых пунктов Александровка и Старомихайловка. Там украинские силовики с помощью беспилотных летательных аппаратов корректировали огонь во время обстрелов. Ещё один беспилотник был уничтожен над населённым пунктом Миниральное во время выполнения боевого задания. Аппарат должен был сбросить зажигательные заряды на дома мирных жителей.

Напомним, что 7 ноября в результате обстрела со стороны украинских силовиков в посёлке шахты Трудовская на западе Донецка вспыхнул пожар.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинских вояк за пьянство сажают в карцер на двое суток
Один военнослужащий ВСУ погиб, извлекая ящик с боеприпасами из земли
За минувшую неделю украинские силовики 116 раз нарушили режим тишины в ДНР
В ДНР будут оказывать поддержку предпринимателям
На Шахтёрской птицефабрике не исключены кардинальные решения после аудита
В ЛНР стартовали досрочные выборы 2018
Признание? США ввели санкции против МГБ ЛНР
В Горловке завершены кровельные работы на домах, которые летом пострадали от урагана
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Украина готовит провокации на Мариупольском направлении
Обстрелы в ДНР: по Республики выпустили более 270 боеприпасов
Обстрелы в ЛНР: мирный житель Золотого-5 погиб в результате обстрела
Правоохранители предотвратили подрыв ЛЭП в Старобешево