Украина продолжает нарушать Минские договорённости, применяя беспилотники

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-09T14:33:28+03:00

Наибольшая их активность зафиксирована на Донецком направлении, где средства ПВО НМ ДНР продолжают из сбивать

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За прошедшую неделю силами противовоздушной обороны Народной милиции Донецкой Народной Республики было уничтожено три беспилотных летательных аппарата украинской армии. Наибольшая активность украинских беспилотников отмечена на Донецком направлении. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Наибольшая активность полётов отмечается на Донецком направлении. За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР уничтожены три беспилотных летательных аппарата противника, — рассказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что два беспилотника были уничтожены в районе населённых пунктов Александровка и Старомихайловка. Там украинские силовики с помощью беспилотных летательных аппаратов корректировали огонь во время обстрелов. Ещё один беспилотник был уничтожен над населённым пунктом Миниральное во время выполнения боевого задания. Аппарат должен был сбросить зажигательные заряды на дома мирных жителей.

Напомним, что 7 ноября в результате обстрела со стороны украинских силовиков в посёлке шахты Трудовская на западе Донецка вспыхнул пожар.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.