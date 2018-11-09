За минувшую неделю украинские силовики 116 раз нарушили режим тишины в ДНР

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-09T14:00:29+03:00

Под огонь попали девятнадцать населённых пунктов Республики. Четыре дома были повреждены

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Вооружённые силы Украины ведут ежедневные обстрелы в ДНР, нарушая взятые на себя в Минске обязательства и заключённые там договорённости, а также подвергая постоянной опасности мирных жителей Донбасса. За прошедшую неделю украинские силовики 116 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— По районам девятнадцати населенных пунктов Республики противник применил артиллерию калибром 122-мм, выпустив сто мин калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — сообщил Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что за этот период в Донецке, Ясиноватой и Зайцево было повреждено четыре жилых дома. Кроме того, была повреждена линия электропередач в посёлке шахты Глубокая.

Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 270 боеприпасов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.