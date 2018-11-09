На Шахтёрской птицефабрике не исключены кардинальные решения после аудита

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-09T12:50:24+03:00

Аудиторская проверка займёт ещё около 14 дней и по её результатам будут приниматься соответствующие решения

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Вчера, 8 ноября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил с рабочей поездкой Шахтёрск и сообщил, что аудиторская проверка местной птицефабрики продолжается и продлится ещё около двух недель. После будут приняты соответствующие решения.

— Сейчас продолжается аудиторская проверка государственного предприятия «Шахтерская птицефабрика» которая будет еще идти около 14 дней. После аудита будут приниматься соответствующие решения. Не исключаю, что они будут кардинальными. В отношении отдельных лиц уж точно, — заявил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что сейчас одним из приоритетов действующего руководства Республики является снижение цен на социально значимые продукты, среди которых и мясо курицы.

Напомним, что 18 октября этого года на Шахтёрской птицефабрике был выявлен ряд проблем, в связи с которым была назначена аудиторская проверка.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.