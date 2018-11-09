В ЛНР стартовали досрочные выборы 2018

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-09T12:01:22+03:00

Сегодня и завтра жители Республики, которые не могут прибыть на избирательный участок 11 ноября, имеют возможность отдать свой голос на выборах в ЛНР 2018

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В ЦИК ЛНР сообщили, что выборы 2018 уже начались. Сегодня были открыты избирательные участки для досрочного голосования за Главу и депутатов Народного Совета Республики. Данная процедура предусмотрена для жителей Республики, которые не смогут посетить избирательные участки 11 ноября. Об этом сообщили в центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики.

— В 08:00 в Луганской Народной Республике открылись участки для предварительного голосования, — сообщили в ЦИК Республики.

Досрочное голосование будет проходить в Луганской Народной Республике сегодня, 9 ноября, и завтра, 10 ноября.

Напомним, что основное голосование на выборах 2018 пройдёт в воскресенье, 11 ноября, с 08:00 утра до 20:00 вечера. Проходить оно будет путём прямого тайного голосования за одного из кандидатов на пост Главы ЛНР и одну из общественных организаций, члены которой претендуют на должности депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики.