2018-11-09T11:02:07+03:00
Общество

В Горловке завершены кровельные работы на домах, которые летом пострадали от урагана

На сорока восьми домах, которые этим летом пострадали от мощного урагана, полностью восстановлена кровля на крышах
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: МинстройФОТО: Минстрой
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Этим летом по Горловке пронёсся мощный ураган, который повредил кровлю 48 домов, повредил линии электропередач, с корнем вырвал несколько деревьев. К восстановлению приступили сразу же, но завершились они только сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

— Бригадой, состоящей из работников, нанятых Центром занятости г. Горловки, завершены кровельные работы на последнем из 48 жилых многоквартирных домов, пострадавших летом от стихийного бедствия. Работы по восстановлению кровель завершены, — сообщили исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

В восстановительных работах приняли участие 6 организаций, порядка 30 человек от подрядных организаций и бригада из 9 человек, набранная Центром занятости.

Напомним, что ураган пронёсся по центру Горловки 6 июня 2018 года. Было обесточено 63 трансформаторных подстанции, повалено полсотни деревьев, повреждено 48 жилых домов.

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