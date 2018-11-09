Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Украина готовит провокации на Мариупольском направлении

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-09T10:31:05+03:00

По информации разведки Народной милиции Республики провокации запланированы на сегодня с 12 до 14 часов

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На сегодня, 9 ноября, с 12 до 14 часов дня Украина планирует проведение провокаций на Мариупольском направлении. По данным разведки Народной милиции Донецкой Народной Республики связаны провокации будут с визитом в район КПВВ Гнутово президента Парламентской ассамблеи НАТО Расы Юкнявичене. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Республики.

— Наша разведка располагает данными о том, что сегодня, 9 ноября 2018 г., в период с 12 до 14 часов на Мариупольском направлении украинской стороной готовятся провокационные обстрелы. Для этого, командиру 79 одшбр ВСУ поставлена задача на выделение необходимых сил и средств, — сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что президент Парламентской ассамблеи НАТО запланировала свою посещение контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на час дня. Прибудет она туда в сопровождении председателя Верховной Рады Украины А.Парубия.

Напомним, что Народная милиция Республики предупреждала о том, что в преддверии выборов в Народных Республиках Донбасса украинская сторона будет неоднократно проводить провокационные обстрелы с целью сорвать волеизъявлении жителей ДНР и ЛНР и дискредитировать Республики.