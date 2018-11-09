2018-11-09T09:58:37+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: по Республики выпустили более 270 боеприпасов

Украинская армия не прекращает ежедневные обстрелы в ДНР. Огонь ведётся на всех направлениях
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано девятнадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево, Гольмовский, посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Ясиноватая, Васильевка, Минеральное, Каштановое, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Лозовое, Александровка), Старомихайловка, Ленинское, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрелы велись на всех направлениях с применением РПГ и СПГ, миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП и БТР, зенитных установок, АГС и стрелкового оружия.

Всего по территории Республики выпустили 279 единиц различных боеприпасов.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этих обстрелов пока не поступала.

Напомним, сутками ранее, 7 ноября, Вооружённые силы Украины использовали 110 единиц различных боеприпасов для обстрелов ДНР.

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