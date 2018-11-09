2018-11-09T09:24:02+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: мирный житель Золотого-5 погиб в результате обстрела

Украинская армия ведёт ежедневные обстрелы в ЛНР с применением миномётов, БМП, СПГ и другого оружия
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины не прекращают постоянные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки под огонь украинских силовиков попали четыре населённых пункта Республики. Один человек погиб. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным за минувшие сутки Вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по территории населённых пунктов Фрунзе, Золотое-5 (Михайловка), Калиновка, Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Для ведения огня по территории Луганской Народной Республики украинские силовики использовали 18 мин калибром 120 миллиметров, 4 мины калибром 82 миллиметра, 4 четыре осколочные гранаты БМП-1, 6 осколочных гранат СПГ-9, 15 гранат АГС-17 и крупнокалиберные пулемёты.

В результате обстрела населённого пункта Золотое-5 (Михайловка) погиб мирный житель 1955 года рождения.

Напомним, что обстрел был зафиксирован в 11:05, когда на линии соприкосновения должна была стоять тишина.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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