2018-11-09T06:36:41+03:00
Политика

Не пойду воевать на Донбасс! Украинский командир роты получил срок за непивоновение

Идти в зону ООС он отказался публично
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Идти в зону ООС военный отказался публично. ФОТО: depo.uaИдти в зону ООС военный отказался публично. ФОТО: depo.ua
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В Запорожье военнослужащий, который отказался ехать в зону ООС, понес уголовное наказание. Об этом 8 ноября, сообщает сайт Depo.Запорожье , ссылаясь на приговор Бердянского горрайонного суда.

Военнослужащий служил по контракту, начиная с 1 февраля 2016 года и до 17 августа 2018 года. Он занимал должность командира роты. Как выяснилось, в июне этого года во время построения военному объявили приказ о переводе в другую часть, где готовят военных к службе в зоне проведения операций Объединенных сил, которой руговодит генерал Сергей Наев.

Затем мужчину ждала бы участь поехать на Донбасс.

Военнослужащий повел себя нестандартно для "героев ВСУ" - не поставил подпись на приказе и более того - публично отказался исполнять распоряжение.

За неисполнение служебных обязанностей военного судили по статье о неповиновении, проявленном в условиях особенного периода.

Во время суда он признал свою вину. Мужчине вынесли приговор - пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.

Это один из немногих приговоров за неисполнение приказов, да и при таком дерзком поведении - отказаться ехать на Донбасс при всех.

Военные рассказывают, что в ООС творится беспредел - пьянство, торговля оружием, кража ГСМ и повсеместная дедовщина. Водку и наркотики привозят прямо на позиции.

Традицией в незалежной стало то, что украинские мужчины всячески избегают идти в армию.

Кстати, ранее приговор получил сотрудника Бердянского военкомата, который на месяц исчез со службы.

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