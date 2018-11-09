Не пойду воевать на Донбасс! Украинский командир роты получил срок за непивоновение
В Запорожье военнослужащий, который отказался ехать в зону ООС, понес уголовное наказание. Об этом 8 ноября, сообщает сайт Depo.Запорожье , ссылаясь на приговор Бердянского горрайонного суда.
Военнослужащий служил по контракту, начиная с 1 февраля 2016 года и до 17 августа 2018 года. Он занимал должность командира роты. Как выяснилось, в июне этого года во время построения военному объявили приказ о переводе в другую часть, где готовят военных к службе в зоне проведения операций Объединенных сил, которой руговодит генерал Сергей Наев.
Затем мужчину ждала бы участь поехать на Донбасс.
Военнослужащий повел себя нестандартно для "героев ВСУ" - не поставил подпись на приказе и более того - публично отказался исполнять распоряжение.
За неисполнение служебных обязанностей военного судили по статье о неповиновении, проявленном в условиях особенного периода.
Во время суда он признал свою вину. Мужчине вынесли приговор - пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год.
Это один из немногих приговоров за неисполнение приказов, да и при таком дерзком поведении - отказаться ехать на Донбасс при всех.
Военные рассказывают, что в ООС творится беспредел - пьянство, торговля оружием, кража ГСМ и повсеместная дедовщина. Водку и наркотики привозят прямо на позиции.
Традицией в незалежной стало то, что украинские мужчины всячески избегают идти в армию.
Кстати, ранее приговор получил сотрудника Бердянского военкомата, который на месяц исчез со службы.