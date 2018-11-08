9 ноября будет перекрыты центральные улицы Донецка

СЕГОДНЯ 22:25 2018-11-08T22:29:48+03:00

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Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет проводится акция «Выбор Донбасса». Поэтому центральная часть города будет перекрыта с 12:00 до окончания мероприятия, которое завершится вечером концертом группы «Градусы» и Брендона Стоуна.

Ограничение движения не относится к общественному транспорту.

Движение будет ограничено на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;

- по ул. Постышева — от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;

- пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;

- пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- бул. Пушкина — от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать альтернативный маршрут движения в объезд центральной части города, и до начала проведения мероприятия не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города.