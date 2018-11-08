Украинский министр предложил представителям ДНР и ЛНР присоединится к парламенту незалежной

СЕГОДНЯ 21:22 2018-11-08T21:22:36+03:00

Вадим Черныш считает, что в Верховной раде должны присутствовать представители из Республик Донбасса

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Украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш считает, что в Верховной раде должны присутствовать представители из Республик Донбасса. Об этом политик заявил в эфире телеканала незалежной «Перший».

При этом политик отметил, что никаких поправок в Конституцию для этого вносить не нужно.

- Вот, у нас есть «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ организация). Он представлен в Верховной раде. Но никакого упоминания об этом в Конституции нет, - сказал Черныш.

Министр предложил, чтобы представители Республик присоединялись к существующим партиям.

Просто фракция берет себе представителя. Фракция «Народного фронта», фракция «Блока Петра Порошенко». Донецких» должны взять к себе представители «пророссисйких» партий, – заявил он.