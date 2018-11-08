Денис Пушилин поручил отремонтировать ДМ "Юность"

СЕГОДНЯ 21:22 2018-11-08T21:22:15+03:00

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Врио Главы ДНР Денис Пушилин дал поручение и.о. Председателя Совета Министров ДНР Александру Ананченко представить предложения по проведению в 2019 году восстановительных и ремонтных работ Учреждения дополнительного образования «Донецкий республиканский дворец молодежи «Юность». Сказано, что будут использоваться строительные материалы, поступающих в ДНР по линии гуманитарной помощи от Российской Федерации и гуманитарных миссий, а также механизма социально-экономического партнерства.

Похоже, что скоро "Юность" получит новую жизнь.

Как ранее писала "КП", что разрушенный украинскими снарядами Дворец молодежи «Юность» продолжает жить, а дети, как прежде, приходят туда заниматься творчеством.

Построенный в 1975 году, он стал в Донецке одной из самых престижных концертных площадок. Но речь о реконструкции шла еще лет двадцать назад. В начале военных действий "Юность" попала под обстрелы ВСУ..

Сотрудники дворца говорят, что во дворец было 17 попаданий, из которых только семь пришлись в крышу. Вылетели все окна, разбило металлические конструкции, в некоторых залах обвалился потолок, разрушило систему отопления.