2018-11-08T21:22:15+03:00
Политика

Денис Пушилин поручил отремонтировать ДМ "Юность"

Будут использованы стройматериалы по линии гуманитарной помощи из РФ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Так выглядит ДМ "Юность" после обстрелов ВСУТак выглядит ДМ "Юность" после обстрелов ВСУФото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Врио Главы ДНР Денис Пушилин дал поручение и.о. Председателя Совета Министров ДНР Александру Ананченко представить предложения по проведению в 2019 году восстановительных и ремонтных работ Учреждения дополнительного образования «Донецкий республиканский дворец молодежи «Юность». Сказано, что будут использоваться строительные материалы, поступающих в ДНР по линии гуманитарной помощи от Российской Федерации и гуманитарных миссий, а также механизма социально-экономического партнерства.

Похоже, что скоро "Юность" получит новую жизнь.

Как ранее писала "КП", что разрушенный украинскими снарядами Дворец молодежи «Юность» продолжает жить, а дети, как прежде, приходят туда заниматься творчеством.

Построенный в 1975 году, он стал в Донецке одной из самых престижных концертных площадок. Но речь о реконструкции шла еще лет двадцать назад. В начале военных действий "Юность" попала под обстрелы ВСУ..

Сотрудники дворца говорят, что во дворец было 17 попаданий, из которых только семь пришлись в крышу. Вылетели все окна, разбило металлические конструкции, в некоторых залах обвалился потолок, разрушило систему отопления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 ноября будет перекрыты центральные улицы Донецка
Украинский министр предложил представителям ДНР и ЛНР присоединится к парламенту незалежной
Выборы в Донбассе-2018: К голосованию в ДНР все готово
Выборы в ДНР 2018: на площади Ленина пройдет концерт, а после - фейерверк
Украина намерено притормаживает процесс пропуска людей через КПП в Станице Луганской
Выборы в ЛНР-2018: файер-шоу, мотофристайл «Ночных волков», концерт российских рок-групп и фейерверк
Тарифы на электроэнергию в ДНР останутся прежними
Украина стянула к линии фронта тяжело вооружение
Указ Наева: Проехать с товаром через украинский пункт пропуска можно только раз в сутки
Киев не хочет восстанавливать пешеходную переправу на КПП «Станица Луганская»
Миротворцев на Донбасс введут поэтапно
От обстрела ВСУ погиб житель Марьевки
Выборы в Донбассе-2018: Украина запускает фейки
Сотрудники СБУ избили таксиста на КПП «Майорск», чтобы принудить к сотрудничеству
В Луганске задержали мужчину, который резал женщин лезвием от канцелярского ножа
В центре Донецка в собственной квартире убита женщина
ВСУ выпустили по ДНР 110 боеприпасов