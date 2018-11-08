2018-11-08T20:39:14+03:00
Политика

Выборы в Донбассе-2018: К голосованию в ДНР все готово

Об этом сообщила глава ЦИК
Елена ШИНКАРЕНКО
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Ольга ПоздняковаОльга ПоздняковаФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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Завершаются последние приготовления к предстоящим выборам Главы ДНР и депутатов Народного совета. За несколько дней до голосования члены Центральной избирательной комиссии провели проверки готовности избирательных участков. По словам председателя ЦИК Ольги Поздняковой, в результате инспекции были выявлены некоторые недостатки. В частности, стенды были не всегда размещены в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии, на нескольких урнах отсутствовали наклейки. Все эти недочеты были исправлены сразу же.

- Несмотря на это подготовка участковых избирательных комиссий находится на достаточно высоком уровне. Все ключевые моменты для проведения голосования соблюдены, - заявила на брифинге Ольга Позднякова. - Определены места для размещения урн для голосования согласно всем предписанным нормам. Определены места для выдачи бюллетеней избирателям, также определены места для размещения международных наблюдателей на участках и ряд других важных моментов. Исключением остаются те процедуры, которые будут выполнены согласно установленных норм непосредственно в день голосования перед открытием избирательного участка. В частности, речь идет об опечатывании урн и прочих процессов.

Ольга Позднякова отметила, что члены участковых избирательных комиссий полностью подготовлены к процедуре голосования граждан. Они четко знают последовательность действий, регламентированных законодательством. В работе каждой комиссии задействовано достаточное количество человек. И все они знают свои задачи и готовы к их выполнению.

Таким образом, все условия для прозрачного и свободного голосования граждан обеспечены и возможности оказания влияния на работу членов участковых избирательных комиссий исключены.

Глава ЦИК выразила уверенность в том, что выборы в республике пройдут по всем нормам как международного права, так и законодательства ДНР.

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