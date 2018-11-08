2018-11-08T19:58:10+03:00
Политика

Выборы в ДНР 2018: на площади Ленина пройдет концерт, а после - фейерверк

Развлекательные мероприятия на главной площади начнутся в 16:00
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В день выборов в Донецкой Народной Республике пройдет праздничный концерт звезд российской эстрады. Начнется он в 21:00 на площади Ленина в центре Донецка.

Развлекательные мероприятия на главной площади начнутся в 16:00. Сперва пройдут развлекательные интерактивы с мультипликационными героями, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по скрапбукингу, бисероплетению и вязанию из шерсти.

Также на площади Ленина организуют флеш-моб, для дончан выступят спортсмены разных видов спорта. В 17:30 всех ждёт концерт художественных коллективов Республики. В 20:00 – общественная акция «Вместе – к победе!». После – лотерея и розыгрыш ценных призов.

Закончатся праздничные мероприятия в 22:00 фейерверком.

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