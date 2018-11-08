Украина намерено притормаживает процесс пропуска людей через КПП в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 19:47 2018-11-08T19:47:53+03:00

Об этом сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева

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Люди на контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской вынуждены часами стоять в очередях на украинской стороне. При этом представители незалежной намеренно замедляют процесс пропуска. Об этом заявила представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева

- Известно, что в сентябре украинская сторона в одностороннем порядке закрыла КПП у Станицы, якобы для «создания более комфортных условий для граждан», - говорит Кобцева. - На деле же сегодня жители Луганщины проходят украинский пункт пропуска в три раза дольше, чем пункт пропуска ЛНР.

Кроме этого Кобцева подчеркнула, что представители ОБСЕ тоже заметили противоправные действия украинской стороны.

- В своем отчете за 5 ноября миссия ОБСЕ также сообщила, что жители на украинском блокпосту стоят в очередях примерно по три часа, а на пунктах пропуска ЛНР - не более часа, - добавила представитель Республики.