Выборы в ЛНР-2018: файер-шоу, мотофристайл «Ночных волков», концерт российских рок-групп и фейерверк
11 ноября, в день выборов в ЛНР-2018, в Луганске пройдет концертная программа
Фото: novorosinform.org
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В Луганске 11 ноября будет праздник, выборы в ЛНР-2018 закончатся концертом российских рок-групп «Декабрь» и «Смысловые галлюцинации». Это будет кульминацией вечера. А вся культурная программа начнется на Театральной площади в 18:00 с выступлений творческих коллективов Республики.
- Затем зрители увидят яркое файер-шоу и мотофристайл в исполнении мотоклуба «Ночные волки» и команды московского байк-центра, – рассказали в министерстве культуры ЛНР.
В самом завершении программы луганчан ожидает праздничный фейерверк.
Вход свободный для всех желающих.