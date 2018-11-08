Выборы в ЛНР-2018: файер-шоу, мотофристайл «Ночных волков», концерт российских рок-групп и фейерверк

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-08T18:31:48+03:00

11 ноября, в день выборов в ЛНР-2018, в Луганске пройдет концертная программа

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В Луганске 11 ноября будет праздник, выборы в ЛНР-2018 закончатся концертом российских рок-групп «Декабрь» и «Смысловые галлюцинации». Это будет кульминацией вечера. А вся культурная программа начнется на Театральной площади в 18:00 с выступлений творческих коллективов Республики.

- Затем зрители увидят яркое файер-шоу и мотофристайл в исполнении мотоклуба «Ночные волки» и команды московского байк-центра, – рассказали в министерстве культуры ЛНР.

В самом завершении программы луганчан ожидает праздничный фейерверк.

Вход свободный для всех желающих.