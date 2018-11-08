2018-11-08T18:01:14+03:00
Политика

Тарифы на электроэнергию в ДНР останутся прежними

Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Стоимость электроэнергии на ближайшее полугодие не повысится. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«С 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года тарифы на электрическую энергию, поставляемую субъектам хозяйственной деятельности 1 класса на уровне - 3 467,00 рос. руб./МВт*ч; 2 класса - 4 143,00 рос. руб./МВт*ч.

Республиканскому предприятию «Региональная энергопоставляющая компания» использовать эти тарифы для расчетов с потребителями электрической энергии (кроме населения, населенных пунктов и приравненных к ним категорий потребителей) в период с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года (включительно)», — говорится в подписанном документе.

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